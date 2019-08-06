У райлікарні Одещини вибухнула граната – загинули двоє осіб

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Вівторок, 6 серпня 2019, 23:24

Джерело: поліція Одеської області

У Роздільнянській районній лікарні на Одещині внаслідок вибуху гранати загинули чоловік і жінка. 

Деталі: Поліція припускає, що гранати приніс у лікарню 64-річний співмешканець харчоблоку установи. Жінка знаходилася у будівлі сама.

Вибух стався, щойно чоловік зачинив двері.

 

На місці події вибухотехніки знешкодили гранату РГД-5, яка була приведена в дію, але не спрацювала. Під час огляду встановили, що вибухнула граната Ф-1.

 

Подію кваліфікували за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Українська правда

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Теми: поліція Одеська область вибух


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