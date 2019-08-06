У райлікарні Одещини вибухнула граната – загинули двоє осіб

Джерело: поліція Одеської області

У Роздільнянській районній лікарні на Одещині внаслідок вибуху гранати загинули чоловік і жінка.

Деталі: Поліція припускає, що гранати приніс у лікарню 64-річний співмешканець працівниці харчоблоку установи. Жінка знаходилася у будівлі сама.

Вибух стався, щойно чоловік зачинив двері.

На місці події вибухотехніки знешкодили гранату РГД-5, яка була приведена в дію, але не спрацювала. Під час огляду встановили, що вибухнула граната Ф-1.

Подію кваліфікували за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.