У райлікарні Одещини вибухнула граната – загинули двоє осіб
Вівторок, 6 серпня 2019, 23:24
Джерело: поліція Одеської області
У Роздільнянській районній лікарні на Одещині внаслідок вибуху гранати загинули чоловік і жінка.
Деталі: Поліція припускає, що гранати приніс у лікарню 64-річний співмешканець працівниці харчоблоку установи. Жінка знаходилася у будівлі сама.
Вибух стався, щойно чоловік зачинив двері.
На місці події вибухотехніки знешкодили гранату РГД-5, яка була приведена в дію, але не спрацювала. Під час огляду встановили, що вибухнула граната Ф-1.
Подію кваліфікували за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.
Українська правда