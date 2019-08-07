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Війна на сході: 9 обстрілів за добу, 4 загиблих і 1 поранений

Середа, 7 серпня 2019, 07:20

Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню. З них 1 раз із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Богданівки з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- двічі поряд з Павлополем з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
- двічі поблизу Водяного – зі стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 3 рази:

- двічі неподалік Травневого – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Південне із забороненої Мінськими угодами зброї – міномета калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці загинули та один отримав поранення.

Від початку поточної доби, 7 серпня, обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Військові наголошують, що Об'єднані сили "надійно контролюють противника" на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Теми: ООСбойові дії
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