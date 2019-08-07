Хмарочос над Печерськими пагорбами хоче мати Дядечко з Монако

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Середа, 7 серпня 2019, 09:53

Джерело: "Наші гроші".

ТОВ "Картас Траст Компані" отримало вихідні дані на реконструкцію нежилого будинку по вулиці Михайла Омеляновича-Павленка, 4, у Києві під багатофункціональний комплекс.

Відповідно до містобудівних умов та обмежень (МУО), виданих фірмі 21 грудня 2017 року, умовна висота будинку після реконструкції може становити 73,5 метри (орієнтовно 25 поверхів).

Остаточну висоту мають визначити на підставі висновків історико-містобудівного обґрунтування (ІМО). На сьогодні на сайті Міністерства культури даних про затвердження такого ІМО немає.

Деталі: Реконструкцію дозволено проводити в межах наявних фундаментів будівлі. Зараз це нежилий будинок площею 10 тис кв м, що з 2011 року належить ТОВ "Картас Траст Компані".

Відповідно до Генплану, ділянка, на якій розташована ця будівля, належить до території громадських будівель і споруд.

Разом із тим, у МУО неодноразово наводяться розрахунки для житлової забудови.

Так, вказано "у разі проектування житлової одиниці" передбачити організацію місць відпочинку, машиномісць, гранично допустиму щільність населення для житлової забудови. Далі також згадуються "місця паркування автотранспорту для житлової забудови", "мешканці комплексу".

Вказані МУО підписала заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Валентина Антоненко.

Чому це важливо: У будівлі на вул. М. Омеляновича-Павленка (колишня Суворова), 4, розташовано, зокрема, продуктовий супермаркет – один з небагатьох у центрі столиці.

Навесні 2018 року місцеві мешканці виступили проти реконструкції будівлі, а також погрожували перекрити дорогу у разі закриття магазину.

 

Будівля під реконструкцію розташована неподалік від Парку Слави й Вічного вогню

Зазначимо: 

  • Керівником ТОВ "Картас Траст Компані" є В'ячеслав Климов, а засновником – Сергій Дядечко, екс-віце-президент "Родовід Банку" часів контролю над фінустановою структурами Юрія Іванющенка.
  • Дядечко є власником банку "Союз", що ліквідується. Останні роки він проживає в Монако, де купив місцевий баскетбольний клуб.
  • ТОВ "Картас Траст Компані" фігурувало у кримінальних провадженнях щодо ухилення від сплати податків.
  • Крім того, ця фірма фігурує як кінцевий покупець газу у компаній зі "справи Онищенка". На запит НАБУ і САП надати документи щодо купівлі газу фірма відмовилася, відтак слідство отримувало доступ до цих документів через суд.

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Теми: Київ будівництво


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