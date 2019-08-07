Зеленський зібрав силовиків на нараду через загострення на Донбасі
Джерело: "Укрінформ".
В Офісі президента під головуванням Володимира Зеленського триває нарада у зв’язку з порушенням окупантами перемир’я на Донбасі та загибеллю чотирьох українських військових.
Участь у нараді беруть представники Генштабу Збройних сил, Міністерства оборони, Ради національної безпеки й оборони України.
Деталі: За підсумками наради відбудеться підхід до преси глави держави та керівника Генштабу Руслана Хомчака, поінформувала речниця президента Юлія Мендель.
Після брифінгу Зеленський відбуває з офіційним візитом до Туреччини.
Передісторія:
- 6 серпня внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ загинули четверо українських військових.
- Після цього президент України наголосив, що перемир’я тривало лише 17 днів, – і звернувся до лідерів Німеччини, Франції та Росії із закликом якомога швидше зустрітися в "нормандському форматі".
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