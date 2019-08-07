"Слуги народу" придумали, як вирішувати, фракція "за" чи "проти"

Джерело: інтерв'ю "Лізі".

Претендент на посаду голови фракції "Слуги народу" Давид Арахамія розповів про те, як його соратники будуть шукати компроміс для голосувань у Верховній Раді 9 скликання.

Пряма мова: "Ми працювали (в Трускавці – ред.) над тим, щоб людина зрозуміла, що якщо більшість за, а у тебе є амбіції, то потрібно знайти колективний розум.

Ми домовлялися всередині комітетів, що якщо 10% проти, а 90% за, то буде говорити, що наша група за. А якщо, наприклад, 30% проти, то це означає, що тут багато непорозумінь і треба повертатися до дискусії".

Групи всередині фракції –це небезпечно, вважає Арахамія:

"Я бачу дуже багато ризиків у цих процесах, коли є групи. Це фактично партії в партії. І нам не потрібно такого... Я не знаю, чи зможемо ми з цим впоратися. Для цього потрібна пильна увага суспільства".

Де буде збиратися фракція в Києві, він не знає:

"Коли у Трускавці все люди зібралися в одному залі, ми швидко зрозуміли, що у Верховній Раді взагалі немає зали, де фракція може збиратися, крім сесійної. Немає малої зали, яка витримає нашу чисельність. Це перша логістична проблема. Думаємо, як це можна вирішити".

З приводу посади голови фракції Арахамія сказав, що "завжди є інтрига", ще залишається "3-4 тижні", але він не тримається за цю посаду.

"Тут люди можуть мінятися досить часто, тому що завдання справді складне, і немає жодної гарантії, що якась людина зможе з цим впоратися", – припустив він.

Передісторія: