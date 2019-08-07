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Арахамія пропонує ввести систему бонусів для "ефективних нардепів"

Середа, 7 серпня 2019, 12:13

Джерело: інтерв'ю Давида Арахамія liga.net

Претендент на крісло глави фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що проти міжфракційних переходів допоможе система бонусів для народних депутатів.

Пряма мова: "Я вважаю, що дуже сильно може допомогти система бонусів для депутатів, тому що 31 тисяч гривень - це дуже непопулярно...

Я не хочу, щоб депутатам підвищували зарплату, але хочу, щоб були системи матеріального забезпечення, які залежать безпосередньо від показників ефективності депутата...

Це не повинен бути додатковий бюджет. Я вважаю, що апарат Верховної Ради дуже роздутий. Можна просто за рахунок діджіталізації багато чого автоматизувати, вивільнити кошти і їх перерозподілити на депутатів".

Деталі: Арахамія не сказав, як саме будуть вираховуватись показники ефективності та не ефективності народних депутатів. 

Що було раніше: 5 серпня стало відомом, що глава партії "Слуги народу" Дмитро Разумков може стати спікером нового парламенту, а Арахамія очолити фракцію СН. На посаду віце-спікера пропонують Руслана Стефанчука.

Повний список заступників голови фракції та кандидатур на посади голів комітетів у парламенті – за посиланням.

Нагадаємо: 

  • За результатами виборів, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу". За даними Громадської мережі "Опора", усі вони – новачки у владі без жодного досвіду.

Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

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Теми: Верховна РадаСлуга народу
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