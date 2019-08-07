Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Полтаві невідомий стріляв в охоронця кафе через зауваження

Середа, 7 серпня 2019, 14:44

Джерело: поліція Полтавської області, Kolo.news

У місті Полтава невідомий тяжко поранив з пістолета охоронця кафе через зауваження не ходити в туалет поблизу закладу громадського харчування.

Повідомлення поліції: "Учора (6 серпня – ред.) близько 23:00 біля одного із закладів харчування Шевченківського району міста невідомий чоловік здійснив кілька пострілів в охоронника, 1979 року народження. Пораненого в непритомному стані ушпиталено до реанімаційного відділення обласної клінічної лікарні".

Деталі: Поліція розпочала досудове розслідування за фактом замаху на вбивство.

Зловмисника розшукують. Правоохоронці закликають усіх, хто має інформацію про подію або стрілка, повідомити її за телефоном 102.

Місцеве видання Kolo.news відзначає, що стрілянина сталася біля кафе "Ботанік" у центрі Полтави.  

Також видання оприлюднило відео інциденту.

Камера зафіксувала, як невідомий зупинився поблизу закладу громадського харчування і почав справляти нужду у кущі. До нього вийшов охоронець і щось сказав.

Після цього зловмисник дістав з сумки пістолет і вистрелив у працівника закладу. Чоловік упав. Зловмисник підійшов до нього і вистрелив ще раз – прицільно в голову.

40-річний охоронець станом на 12:00 7 серпня не опритомнів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Полтаваполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Полтава
Скандальна справа Полтавського ГЗК Жеваго отримала продовження: посадовців підозрюють у махінаціях
Мамай втратив посаду мера Полтави
Полтавський комунальник наживався на похованні військових: викрили на хабарах
Останні новини
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
Усі новини...
Реклама: