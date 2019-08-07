У Полтаві невідомий стріляв в охоронця кафе через зауваження

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Середа, 7 серпня 2019, 14:44

Джерело: поліція Полтавської області, Kolo.news

У місті Полтава невідомий тяжко поранив з пістолета охоронця кафе через зауваження не ходити в туалет поблизу закладу громадського харчування.

Повідомлення поліції: "Учора (6 серпня – ред.) близько 23:00 біля одного із закладів харчування Шевченківського району міста невідомий чоловік здійснив кілька пострілів в охоронника, 1979 року народження. Пораненого в непритомному стані ушпиталено до реанімаційного відділення обласної клінічної лікарні".

Деталі: Поліція розпочала досудове розслідування за фактом замаху на вбивство.

Зловмисника розшукують. Правоохоронці закликають усіх, хто має інформацію про подію або стрілка, повідомити її за телефоном 102.

Місцеве видання Kolo.news відзначає, що стрілянина сталася біля кафе "Ботанік" у центрі Полтави.  

Також видання оприлюднило відео інциденту.

Камера відеонагляду зафіксувала, як невідомий зупинився поблизу закладу громадського харчування і почав справляти нужду у кущі. До нього вийшов охоронець і щось сказав.

Після цього зловмисник дістав з сумки пістолет і вистрелив у працівника закладу. Чоловік упав. Зловмисник підійшов до нього і вистрелив ще раз – прицільно в голову.

40-річний охоронець станом на 12:00 7 серпня не опритомнів.

Українська правда

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Теми: Полтава поліція


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