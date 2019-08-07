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Помер відомий український юрист Василь Кисіль

Середа, 7 серпня 2019, 17:31

Джерело: юридична фірма "Василь Кисіль і Партнери" у Facebook

Видатний український юрист Василь Кисіль пішов з життя у віці 70 років.

Деталі: За інформацією фірми, юрист помер після тяжкої хвороби. Він був старшим партнером юридичної компанії.

Текст повідомлення: "Друзі і колеги, з великим сумом повідомляємо, що після тяжкої хвороби пішов із життя старший партнер Василь Іванович Кисіль. Світла пам'ять".

Згідно з інформацією на сайті юрфірми, Василь Кисіль є одним з провідних українських експертів у сферах міжнародного приватного права, цивільного права та законодавства про інвестиції. Неодноразово очолював списки найкращих юристів України.

Він є членом громадської ради при Міністерстві юстиції, членом Ради з питань судової реформи при президенті України, членом Науково-консультаційної ради при Вищому господарському суді, арбітром при Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, а також членом Постійного Третейського Суду в Гаазі.

Доктор юридичних наук, Василь Кисіль також працював професором кафедри міжнародного приватного права у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Українська правда

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Теми: надзвичайна подія
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