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СБУ затримала краматорчанина, який воював за "ДНР" і приїхав за паспортами

Середа, 7 серпня 2019, 20:13

Джерело: Служба безпеки

У Донецькій області правоохоронці затримали мешканця Краматорська, який брав участь у терористичній діяльності "ДНР" та "ЛНР".

Деталі: У 2015 році краматорчанин вступив до лав "ДНР". Був автоматником у бандформуванні "Пятнашка" і "козачому" батальйоні "ЛНР", збирав інформацію про чисельність, дислокацію та маршрути пересування українських військових.

 
 

Бойовика затримали у його родичів на підконтрольній Україні території. Він приїхав у місто, щоб оформити український та закордонний паспорти. 

Затриманому повідомили про підозру у злочині за ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу (сприяння створенню або діяльності терористичної організації). Йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Бойовику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Українська правда

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Теми: СБУ
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