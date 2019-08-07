Новини 7 серпня: Загиблі військові, розмова Зеленського з Путіним

З’явилися імена загиблих під Павлополем, Зеленський провів телефонну розмову з Путіним — новини, які були актуальні 7 серпня.

Про загиблих військових

В зоні Операції об’єднаних сил 6 серпня загинули старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов із 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.

На брифінгу начальник генштабу ЗСУ Руслан Хомчак доповів, що військові в момент ворожого обстрілу перебували в окопі і встановлювали інженерне обладнання.

Про розмову президентів

Володимир Зеленський вранці 7 серпня провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. "Терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближує до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей", – сказав Зеленський.

Згодом, у Кремлі розповіли свою версію розмови. "Президент Росії підкреслив, що для деескалації конфлікту необхідно, перш за все, виключити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу, що призводять до жертв серед мирного населення", – йдеться в повідомленні прес-служби Путіна.

Пізніше на сайті президента України з’явився прес-реліз, згідно з яким "Володимир Зеленський підкреслив, що захищатиме права всіх українців, незалежно від того, де вони знаходяться, і для цього немає необхідності вносити зміни до Конституції України".

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Про інші важливі новини

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