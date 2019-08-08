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США заморозили мільярди доларів призначені на міжнародну допомогу

Четвер, 8 серпня 2019, 06:43

Уряд США наказав двом федеральним агенціям заморозити мільярди доларів, які були раніше виділені Конгресом США для міжнародної допомоги.

Відповідний наказ діятиме до завершення процедури розгляду, яку проводить Служба управління та бюджету США, пише Голос Америки.

Служба наказала Державному департаменту та Агенції США з міжнародного розвитку відзвітувати про "незалучені ресурси" за статтями про міжнародну допомогу та припинити використовувати кошти, які досі не розписали на конкретні цілі.

Служба управління та бюджету США визначила 10 ділянок, яких торкнеться замороження коштів, включно з міжнародними проектами щодо охорони здоров'я, ініціативами, які стосуються наркотиків та миротворчої діяльності, та сприяння розвитку.

Водночас критики наказу твердять, що він завадить агенціям США розподілити від 2 до 4 мільярдів доларів. Перегляду з боку Служби управління та бюджету підлягають кошти з 2018-го та 2019-го фіскальних років. Агенції США втрачають кошти не використані до 30-го вересня фіскального року.

Теми: США
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