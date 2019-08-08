США заморозили мільярди доларів призначені на міжнародну допомогу

Уряд США наказав двом федеральним агенціям заморозити мільярди доларів, які були раніше виділені Конгресом США для міжнародної допомоги.

Відповідний наказ діятиме до завершення процедури розгляду, яку проводить Служба управління та бюджету США, пише Голос Америки.

Служба наказала Державному департаменту та Агенції США з міжнародного розвитку відзвітувати про "незалучені ресурси" за статтями про міжнародну допомогу та припинити використовувати кошти, які досі не розписали на конкретні цілі.

For folks asking, here’s the letter OMB sent to ⁦@StateDept⁩ ordering a foreign aid freeze. It’s a gambit the White House has tried (unsuccessfully) before, and we’ll see how Congress reacts this time. pic.twitter.com/S5zHEYTJqb — Nahal Toosi (@nahaltoosi) August 7, 2019

Служба управління та бюджету США визначила 10 ділянок, яких торкнеться замороження коштів, включно з міжнародними проектами щодо охорони здоров'я, ініціативами, які стосуються наркотиків та миротворчої діяльності, та сприяння розвитку.

Водночас критики наказу твердять, що він завадить агенціям США розподілити від 2 до 4 мільярдів доларів. Перегляду з боку Служби управління та бюджету підлягають кошти з 2018-го та 2019-го фіскальних років. Агенції США втрачають кошти не використані до 30-го вересня фіскального року.