США заморозили мільярди доларів призначені на міжнародну допомогу

Уряд США наказав двом федеральним агенціям заморозити мільярди доларів, які були раніше виділені Конгресом США для міжнародної допомоги.

Відповідний наказ діятиме до завершення процедури розгляду, яку проводить Служба управління та бюджету США, пише Голос Америки.

Служба наказала Державному департаменту та Агенції США з міжнародного розвитку відзвітувати про "незалучені ресурси" за статтями про міжнародну допомогу та припинити використовувати кошти, які досі не розписали на конкретні цілі.

For folks asking, here’s the letter OMB sent to ⁦@StateDept⁩ ordering a foreign aid freeze. It’s a gambit the White House has tried (unsuccessfully) before, and we’ll see how Congress reacts this time. pic.twitter.com/S5zHEYTJqb