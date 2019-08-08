Мадуро відмовився від переговорів з опозицією через санкції США

Через запровадження нових санкцій США глава Венесуели Ніколас Мадуро призупинив переговори з опозицією.

Про це пише DW.

Зокрема, Мадуро скасував поїздку делегації уряду Венесуели в Барбадос, де 8 і 9 серпня повинні були проходити переговори.

За словами представника венесуельського уряду, причиною такого рішення стала "жорстока і безжальна агресія" з боку США.

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