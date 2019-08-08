Мадуро відмовився від переговорів з опозицією через санкції США
Через запровадження нових санкцій США глава Венесуели Ніколас Мадуро призупинив переговори з опозицією.
Про це пише DW.
Зокрема, Мадуро скасував поїздку делегації уряду Венесуели в Барбадос, де 8 і 9 серпня повинні були проходити переговори.
За словами представника венесуельського уряду, причиною такого рішення стала "жорстока і безжальна агресія" з боку США.
Нагадаємо:
- Президент США Дональд Трамп 5 серпня підписав указ про введення повного економічного ембарго проти Венесуели. Таким чином Трамп заморозив знаходяться на території США всі активи уряду Венесуели і пов'язаних з ним організацій, а також заборонив будь-які економічні операції з ними.
- Перші переговори влади і опозиції Венесуели пройшли в травні в Норвегії, пізніше вони були продовжені в Барбадосі. Сторони намагаються домовитися про заходи щодо врегулювання політичної кризи в країні.
- Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
- США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
- На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
- 20 квітня лідер опозиції Хуан Гуайдо анонсував фінальний етап операції з усунення Мадуро від влади на 1 травня.
- 30 квітня ситуація у Венесуелі загострилася: Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
- Держсекретар США Майк Помпео заявив, що відповідальність за те, що відбувається у Венесуелі, лежить також на Росії і Кубі.
- 2 травня лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що за останні 2 дні під час протестів загинули 2 людей.
- Лідер опозиції Венесуели, глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо визнав помилки, допущені ним при спробі почати військове повстання для повалення чинного президента Ніколаса Мадуро.
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