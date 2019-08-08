Рятувальники попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Джерело: ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на Київщині та загалом у північних областях.

Деталі: За даними Укргідрометцентру, 8 серпня у Київській області, в районі Фастова, Борисполя, Баришівки, Яготина та Чорнобиля, рівень пожежної небезпеки буде 5 класу.

Також 8 серпня у північних (крім Житомирської), Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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