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У Києві судитимуть ветерана АТО, який прострелив ногу журналісту

Четвер, 8 серпня 2019, 10:01

Джерело: прокуратура Києва

До суду скерували обвинувальний акт відносно 45-річного киянина, який з хуліганських мотивів вчинив стрілянину в розважальному закладі Києва та поранив відвідувача.

 

Деталі: За результатами слідства обвинувальний акт за ч.1 ст.122 КК (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч.1 ст.129 КК (погроза вбивством) та ч.4 ст.296 КК України (хуліганство) направлено до Оболонського районного суду для розгляду по суті. Чоловіку загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець: "Під час досудового слідства підозрюваний свою вину не визнав. Скориставшись ст 63 Конституції України він узагалі відмовився від надання показів. 8 серпня обвинувальний акт був скерований до суду, чекаємо на підготовче засідання".

Передісторія:

  • Інцидент стався увечері 5 травня 2019 року. Перебуваючи на літній терасі "Портер Пабу" на столичній Оболоні, під час словесного конфлікту з компанією молодих людей, які відпочивали, чоловік здійснив 6 пострілів із гвинтівки.
  • В результаті пострілів, одна із куль влучила в потерпілого, який виявився кореспондентом видання "Натоящее время" (Володимир Рунець). Чоловік отримав відкритий вогнепальний перелом правої стопи.
  • Стрілянину вчинив ветеран військових дій на Донбасі Володимир Регеша. За попередніми даними, конфлікт виник на підставі не повернутого боргу.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура
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