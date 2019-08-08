У Києві судитимуть ветерана АТО, який прострелив ногу журналісту

Джерело: прокуратура Києва

До суду скерували обвинувальний акт відносно 45-річного киянина, який з хуліганських мотивів вчинив стрілянину в розважальному закладі Києва та поранив відвідувача.

Деталі: За результатами слідства обвинувальний акт за ч.1 ст.122 КК (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч.1 ст.129 КК (погроза вбивством) та ч.4 ст.296 КК України (хуліганство) направлено до Оболонського районного суду для розгляду по суті. Чоловіку загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець: "Під час досудового слідства підозрюваний свою вину не визнав. Скориставшись ст 63 Конституції України він узагалі відмовився від надання показів. 8 серпня обвинувальний акт був скерований до суду, чекаємо на підготовче засідання".

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