У липні збільшився потік людей через адмінмежу з Кримом

2762 перегляди
Четвер, 8 серпня 2019, 10:30

Джерело: Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб

У липні адміністративну межу з анексованим Кримом в обидва боки перетнули на 33,31% більше осіб, ніж у червні.

Деталі: Протягом липня 2019 року адміністративну межу у Херсонській області в обох напрямках перетнули 347 100 осіб та 57 819 транспортних засобів. Зазначається, що порівняно з червнем кількість перетинів цивільного населення збільшилася на 33,31%, а також збільшилася кількість перетинів транспортних засобів на 38,09%.

Найбільше громадян перетнули кордон через КПВВ "Чонгар": 83 754 осіб та 14 861 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку 94 096 осіб та 15 713 одиниць транспортних засобів.

Чому це важливо: Українці, які живуть на тимчасово окупованій території, їздять на контрольовану територію для відвідування родини, для закупівлі необхідних товарів, отримання послуг тощо.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
На зустрічі Зеленського і Варфоломія щось пішло не так – ВВС
Парубій збирає підготовчу групу нової Ради
Буря у Києві та області повалила дерева і потрощила авто
Посольство США похвалило Зеленського "за хоробрість"
Усі новини
посміхніться!

25 доказів, що ваш кіт вас любить

здоров'я

Пісяти вночі – нормально? І коли варто непокоїтись?

здоров'я

Варити варення – корисно чи ні?