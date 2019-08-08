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У липні збільшився потік людей через адмінмежу з Кримом

Четвер, 8 серпня 2019, 10:30

Джерело: Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб

У липні адміністративну межу з анексованим Кримом в обидва боки перетнули на 33,31% більше осіб, ніж у червні.

Деталі: Протягом липня 2019 року адміністративну межу у Херсонській області в обох напрямках перетнули 347 100 осіб та 57 819 транспортних засобів. Зазначається, що порівняно з червнем кількість перетинів цивільного населення збільшилася на 33,31%, а також збільшилася кількість перетинів транспортних засобів на 38,09%.

Найбільше громадян перетнули кордон через КПВВ "Чонгар": 83 754 осіб та 14 861 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку 94 096 осіб та 15 713 одиниць транспортних засобів.

Чому це важливо: Українці, які живуть на тимчасово окупованій території, їздять на контрольовану територію для відвідування родини, для закупівлі необхідних товарів, отримання послуг тощо.

Українська правда
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