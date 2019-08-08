У Грузії приспустили прапори в пам’ять про жертв російсько-грузинської війни

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Четвер, 8 серпня 2019, 11:58

У Грузії над усіма будівлями державних відомств 8 серпня приспущені державні прапори у пам’ять про жертв російсько-грузинської війни 11 років тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

На згадку про загиблих під час бойових дій в серпні 2008 року прапори приспущені над парламентом, президентським палацом, перед адміністрацією уряду та іншими будівлями державних структур як в Тбілісі, так і в інших містах і регіонах країни.

До 11-тої річниці серпневої війни по всій країні проходять акції пам'яті, організовані урядом і громадськими організаціями.

Під час військових дій з грузинської сторони загинули 408 осіб, з них 170 військовослужбовців, 14 поліцейських і 224 мирних жителі.

В результаті військового конфлікту біженцями стали 26 тисяч жителів грузинських сіл регіону. Загальна кількість вимушено переміщених осіб, з урахуванням грузинського населення, яке покинуло Абхазію в 1993 році, склала 263 598 осіб.

Росія в серпні 2008 року офіційно визнала незалежність Цхінвалі та Сухумі. Уряд у Тбілісі у відповідь розірвав дипломатичні відносини з Москвою, а самопроголошені республіки Південна Осетія та Абхазія оголосив окупованими територіями.

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Теми: Грузія Росія війна


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