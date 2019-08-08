У Росії стався вибух на військовому полігоні, є загиблі

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Четвер, 8 серпня 2019, 14:02

В Архангельській області Росії під час вибуху на військовому полігоні постраждали шестеро людей, двоє загинули.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на Міноборони РФ.

"При випробуванні рідинної реактивної рухової установки стався вибух і загоряння виробу. У результаті події отримали травми різного ступеня тяжкості шість представників Міноборони та підприємства-розробника. Два фахівця від отриманих поранень померли", - заявили в російському відомстві.

В агентстві зазначили, що в Міноборони не уточнили, чи входять двоє загиблих в загальне число з шести постраждалих.

Повідомляється, що всі поранені доставлені в лікарні, в якому стані вони знаходяться, не повідомляється.

У Міноборони РФ стверджують, що після НП ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон у нормі.

В Архангельській обласній лікарні агентству повідомили, що в район села Ненокса, де стався вибух на полігоні, вилетів вертоліт з двома бригадами лікарів.

Нагадаємо:

  • 5 серпня на складі матеріально-технічного забезпечення військової частини в Красноярському краї Росії загорілося сховище порохових зарядів до артилерійських боєприпасів.
  • Заступник міністра оборони Росії генерал армії Дмитро Булгаков заявив, що за попередніми даними, причиною пожежі і вибухів на складі боєприпасів в Ачинском районі міг бути людський фактор.

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Теми: Росія Міноборони вибух


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