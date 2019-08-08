За 14 кандидатів на виборах ніхто не проголосував

Джерело: громадський рух "Чесно"

На позачергових парламентських виборах 14 кандидатів у депутати набрали нуль голосів – усі балотувалися на округах Донеччини та Луганщини.

Деталі: 11 із них "обиралися" в окрузі №51 Донецької області, 3 – в окрузі №105 Луганської області. Усі самовисуванці.

Самі кандидати не проголосували за себе, оскільки чимало з них мешкають за межами округу, в інших областях. На думку активістів, це дає підстави стверджувати, що кандидати були зареєстровані як технічні.

На Донеччині:

Житінський Ігор

Карбан Ігор

Кроха Олег

Олійник Андрій

Остапенко Леся

Ромашкіна Аліна

Степаненко Олександр

Чанов Дмитро

Черенкова Марина

Шморгун Юрій

Ясиновський Володимир

На Луганщині:

Нікітченко Володимир

Подгорна Дарія

Смольніков Іван

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Про технічних кандидатів на президентських виборах:

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