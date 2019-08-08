За 14 кандидатів на виборах ніхто не проголосував
Джерело: громадський рух "Чесно"
На позачергових парламентських виборах 14 кандидатів у депутати набрали нуль голосів – усі балотувалися на округах Донеччини та Луганщини.
Деталі: 11 із них "обиралися" в окрузі №51 Донецької області, 3 – в окрузі №105 Луганської області. Усі самовисуванці.
Самі кандидати не проголосували за себе, оскільки чимало з них мешкають за межами округу, в інших областях. На думку активістів, це дає підстави стверджувати, що кандидати були зареєстровані як технічні.
На Донеччині:
Житінський Ігор
Карбан Ігор
Кроха Олег
Олійник Андрій
Остапенко Леся
Ромашкіна Аліна
Степаненко Олександр
Чанов Дмитро
Черенкова Марина
Шморгун Юрій
Ясиновський Володимир
На Луганщині:
Нікітченко Володимир
Подгорна Дарія
Смольніков Іван
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