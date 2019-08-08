Нацрада перевірить київські мовники з логотипом "112 Україна"
Джерело: повідомлення на сайті Нацради
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланові перевірки 5 регіональних компаній, які мовлять під логотипом "112 Україна".
Текст повідомлення: "Національна рада повідомляє, що відповідно до рішень… від 1 серпня у період з 22 по 23 серпня будуть проведені позапланові виїзні перевірки ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Партнер ТВ"".
Деталі: Виїзні перевірки проводитимуть за місцезнаходженням ліцензіата, вказаним у ліцензії. Нацрада просить забезпечити умови для проведення перевірки й завчасно підготувати документи та їхні копії, необхідні для долучення до матеріалів перевірки.
Що було раніше: 1 серпня Нацрада вирішила призначити позапланові перевірки згаданих компаній, які мовлять у цифровому мультиплексі МХ-5 із логотипом "112 Україна".
Передісторія:
- Нацрада ухвалила рішення про перевірку після моніторингу, який зафіксував порушення закону даними товариствами.
- Зокрема згадані компанії не дотримувались умов ліцензії (попри програмну концепцію, де вказані культурно-мистецькі, науково-просвітницькі, розважальні, музичні і дитячі передачі і фільми, показували лише інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі).
- Також вони позмінювали свої логотипи і замість повного лого "ТОВ "Новий формат ТВ" емблема "112 Україна"" або "ТОВ "Аріадна ТВ" емблема "112 Україна" використовували лише другу частину "112 Україна".