Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацрада перевірить київські мовники з логотипом "112 Україна"

Четвер, 8 серпня 2019, 14:28

Джерело: повідомлення на сайті Нацради

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланові перевірки 5 регіональних компаній, які мовлять під логотипом "112 Україна".

Текст повідомлення: "Національна рада повідомляє, що відповідно до рішень… від 1 серпня у період з 22 по 23 серпня будуть проведені позапланові виїзні перевірки ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Партнер ТВ"".

Деталі: Виїзні перевірки проводитимуть за місцезнаходженням ліцензіата, вказаним у ліцензії. Нацрада просить забезпечити умови для проведення перевірки й завчасно підготувати документи та їхні копії, необхідні для долучення до матеріалів перевірки.

Що було раніше: 1 серпня Нацрада вирішила призначити позапланові перевірки згаданих компаній, які мовлять у цифровому мультиплексі МХ-5 із логотипом "112 Україна".

Передісторія:

  • Нацрада ухвалила рішення про перевірку після моніторингу, який зафіксував порушення закону даними товариствами.  
  • Зокрема згадані компанії не дотримувались умов ліцензії (попри програмну концепцію, де вказані культурно-мистецькі, науково-просвітницькі, розважальні, музичні і дитячі передачі і фільми, показували лише інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі).
  • Також вони позмінювали свої логотипи і замість повного лого "ТОВ "Новий формат ТВ" емблема "112 Україна"" або "ТОВ "Аріадна ТВ" емблема "112 Україна" використовували лише другу частину "112 Україна".

Українська правда
Теми: Нацрадателебачення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Нацрада
Нацрада просить визнати 3 російські телеканали терористичними організаціями
Нацрада хоче покарання для телеканалів за російський контент у Новий рік
Перевірка каналу ОПЗЖ: Шуфрич каже, що не має конфлікту інтересів, бо передав права
Останні новини
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
Усі новини...
Реклама: