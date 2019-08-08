Нацрада перевірить київські мовники з логотипом "112 Україна"

Джерело: повідомлення на сайті Нацради

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланові перевірки 5 регіональних компаній, які мовлять під логотипом "112 Україна".

Текст повідомлення: "Національна рада повідомляє, що відповідно до рішень… від 1 серпня у період з 22 по 23 серпня будуть проведені позапланові виїзні перевірки ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Партнер ТВ"".

Деталі: Виїзні перевірки проводитимуть за місцезнаходженням ліцензіата, вказаним у ліцензії. Нацрада просить забезпечити умови для проведення перевірки й завчасно підготувати документи та їхні копії, необхідні для долучення до матеріалів перевірки.

Що було раніше: 1 серпня Нацрада вирішила призначити позапланові перевірки згаданих компаній, які мовлять у цифровому мультиплексі МХ-5 із логотипом "112 Україна".

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