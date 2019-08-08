Нацрада перевірить київські мовники з логотипом "112 Україна"

1922 перегляди
Четвер, 8 серпня 2019, 14:28

Джерело: повідомлення на сайті Нацради

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланові перевірки 5 регіональних компаній, які мовлять під логотипом "112 Україна".

Текст повідомлення: "Національна рада повідомляє, що відповідно до рішень… від 1 серпня у період з 22 по 23 серпня будуть проведені позапланові виїзні перевірки ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Партнер ТВ"".

Деталі: Виїзні перевірки проводитимуть за місцезнаходженням ліцензіата, вказаним у ліцензії. Нацрада просить забезпечити умови для проведення перевірки й завчасно підготувати документи та їхні копії, необхідні для долучення до матеріалів перевірки.

Що було раніше: 1 серпня Нацрада вирішила призначити позапланові перевірки згаданих компаній, які мовлять у цифровому мультиплексі МХ-5 із логотипом "112 Україна".

Передісторія:

  • Нацрада ухвалила рішення про перевірку після моніторингу, який зафіксував порушення закону даними товариствами.  
  • Зокрема згадані компанії не дотримувались умов ліцензії (попри програмну концепцію, де вказані культурно-мистецькі, науково-просвітницькі, розважальні, музичні і дитячі передачі і фільми, показували лише інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі).
  • Також вони позмінювали свої логотипи і замість повного лого "ТОВ "Новий формат ТВ" емблема "112 Україна"" або "ТОВ "Аріадна ТВ" емблема "112 Україна" використовували лише другу частину "112 Україна".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Нацрада телебачення


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нацрада позапланово перевірить п'ять каналів "112. Україна" 1 серпня 2019, 13:09
Невдалий телеміст: на каналі NewsOne знайшли порушення 30 липня 2019, 13:44
Телеканал NewsOne чекають перевірки – Нацрада 9 липня 2019, 13:34
Усі новини
Головні новини
На зустрічі Зеленського і Варфоломія щось пішло не так – ВВС
Парубій збирає підготовчу групу нової Ради
Буря у Києві та області повалила дерева і потрощила авто
Посольство США похвалило Зеленського "за хоробрість"
Усі новини
посміхніться!

25 доказів, що ваш кіт вас любить

здоров'я

Пісяти вночі – нормально? І коли варто непокоїтись?

здоров'я

Варити варення – корисно чи ні?