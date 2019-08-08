Волинському митнику вручили підозру, бо напав на журналістку

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Четвер, 8 серпня 2019, 14:42

Джерело: ДБР, "Детектор медіа"

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в умисному тілесному ушкодженні заступнику начальника відділу митного оформлення одного з постів Волинської митниці ДФС через напад на журналістку.

Повідомлення ДБР: "Правоохоронець, перебуваючи на святкуванні дня народження колеги в ресторанно-готельному комплексі, вступив у конфлікт із журналісткою місцевої телерадіокомпанії.

Посадовець митниці із застосуванням сили відібрав у журналістки мобільний телефон, заподіявши потерпілій легкі тілесні ушкодження."

Деталі: Наразі працівнику Волинської митниці ДФС повідомили про підозру в умисному легкому тілесному ушкодженні  за ч.1 ст.125 ККУ.

Видання "Детектор медіа" пише, що напад на знімальну групу луцького телеканалу "Аверс" стався ще 8 травня. Журналісти приїхали знімати день народження начальника пункту прикордонного пропуску "Ягодин" Олександра Оникійчука. 

Інцидент стався в ресторанно-готельному комплексі на березі озера Світязь у Шацькому районі Волинської області.

За словами журналістки Марічки Петручик, гості святкування побили камеру, відібрали у водія водійське посвідчення. У самої журналістки відібрали телефон і журналістське посвідчення, їй пошкодили палець.  

Нагадаємо: 

  • За два перших місяці 2019 року зафіксовано 13 випадків фізичної агресії до журналістів, у січні – 7, у лютому – 6.

Українська правда

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Теми: ДБР напад


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