Волинському митнику вручили підозру, бо напав на журналістку
Джерело: ДБР, "Детектор медіа"
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в умисному тілесному ушкодженні заступнику начальника відділу митного оформлення одного з постів Волинської митниці ДФС через напад на журналістку.
Повідомлення ДБР: "Правоохоронець, перебуваючи на святкуванні дня народження колеги в ресторанно-готельному комплексі, вступив у конфлікт із журналісткою місцевої телерадіокомпанії.
Посадовець митниці із застосуванням сили відібрав у журналістки мобільний телефон, заподіявши потерпілій легкі тілесні ушкодження."
Деталі: Наразі працівнику Волинської митниці ДФС повідомили про підозру в умисному легкому тілесному ушкодженні за ч.1 ст.125 ККУ.
Видання "Детектор медіа" пише, що напад на знімальну групу луцького телеканалу "Аверс" стався ще 8 травня. Журналісти приїхали знімати день народження начальника пункту прикордонного пропуску "Ягодин" Олександра Оникійчука.
Інцидент стався в ресторанно-готельному комплексі на березі озера Світязь у Шацькому районі Волинської області.
За словами журналістки Марічки Петручик, гості святкування побили камеру, відібрали у водія водійське посвідчення. У самої журналістки відібрали телефон і журналістське посвідчення, їй пошкодили палець.
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