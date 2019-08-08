Зеленський про зустріч з Варфоломієм: Говорили про все

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Четвер, 8 серпня 2019, 15:40

Джерело: Укрінформ

Вселенський патріарх Варфоломій провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським та показав йому собор Святого Георгія у Стамбулі. Наразі зустріч закінчилась.  

Пряма мова Варфоломія: "Ми раді вітати вас у Вселенському Патріархаті. Вітаємо вас із обранням президентом. Віримо у ваше успішне служіння на цій посаді".

Деталі: Також на честь Зеленського Вселенський патріарх дав ланч, а по завершенні зустрічі провів президента до кортежу.

Пряма мова Зеленського: "Про все. Про все, що бентежить всіх, говорили. Я дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні". 

 
Фото: Офіс Президента України

Після цього президент відбув на зустріч у компанію Baykar Aerospace and Defense, яка випускає безпілотники, де він ознайомиться з виробничими потужностями та поспілкується з українськими пілотами, які проходять навчання на тренувальній базі цього підприємства.

Передісторія:

  • 7-8 серпня президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Туреччині.
  • Раніше він уже провів зустріч з з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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Теми: Зеленський церква Туреччина


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