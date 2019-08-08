Силовики затримали екс-президента Киргизстану

Джерело: "Радіо Свобода", "Радіо Азаттик", "ТАСС"

Силовики затримали колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.

Повідомлення штабу Атамбаєва: "Атамбаєв вивезений з території своєї резиденції співробітниками правоохоронних органів".

Деталі: Штаб екс-президента повідомив, що Атамбаєв вирішив сам здатися правоохоронцям.

Після цього його вивезли з території резиденції в селі Кой-Таш.

Що було раніше: Спецназ Киргизстану двічі штурмував резиденцію Атамбаєва. Його прихильники змогли відтіснити силовиків і взяли в заручники шістьох оперативників.

Під час зіткнень постраждали 52 людини, один спецназівець помер. За версією спецслужб, причиною смерті міг бути постріл зі снайперської гвинтівки.

Силовики залишили Кой-Таш близько 3:30 ночі в четвер, 8 серпня. Затримати екс-президента не вдалося.

Нинішній президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що Атамбаєв порушив конституцію, вчинивши збройний опір силовикам.

8 серпня по обіді прихильники Атамбаєва звільнили заручників в обмін на відновлення владою електропостачання та зв'язку в селі. Бійців спецназу вивезли з резиденції представники держкомітету нацбезпеки Киргизстану.

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