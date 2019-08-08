Разумков каже, що у Зеленського немає посади для Портнова
Джерело: інтерв’ю Дмитра Разумкова "BBC News Україна"
Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков розповів, що в офісі Володимира Зеленського не обговорювали пропозицію надати посаду главі адміністрації президента часів Януковича Андрію Портнову.
Пряма мова: "Я особисто з Портновим не знайомий, у мене ніколи не було можливості з ним поспілкуватися. Наскільки мені відомо, такі пропозиції (щодо посади Портнову у виконавчій владі – ред.) ані від партії, ані від Офісу президента сьогодні не звучали. Тому коментувати, що можливо в майбутньому, некоректно".
Деталі: Разумкову також натякнули, що за кілька днів до подання законопроекту президента Зеленського про люстрацію, практично ідентичне бачення люстрації оприлюднив Портнов.
Однак Разумков відповів, що це питання до Портнова і він не може цього коментувати.
Нагадаємо:
- Раніше глава ОП Андрій Богдан заявляв, що колишній заступник голови Адміністрації президента при Вікторові Януковичу Андрій Портнов – його багаторічний друг, а 80% сьогоднішнього політикуму – його колишні клієнти.
- Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко.
- Портнов виграв суд до ГПУ про захист честі, гідності та ділової репутації: суд визнав дії Генпрокуратури щодо Портнова "протиправними, весь обсяг інформації про нібито його причетність до трагічних подій на Майдані в лютому 2014 року недостовірним і невідповідним дійсності, зобов'язавши відновити його порушені права".
- У 2014 році Портнова було внесено до санкційного списку ЄС, однак екс-посадовець отримав шенгенську візу у Швейцарії.
- У 2015 році ГПУ оголосила підозру Портнову у тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою, його було оголошено в розшук.
- У жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, зняв санкції з Портнова, а Печерський райсуд Києва зобов'язав слідство припинити розшук Портнова.
- Прокуратура Криму перевіряла інформацію про нібито причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.
- У березні 2018 року стало відомо, що покуратура відкрила справу за фактом можливого злочину Портнова. Провадження порушили статтею "державна зрада".
- У свою чергу екс-перший заступник глави АП заявив, що буде судитися з СБУ, яка заявила про його державну зраду.
- Вже в березні 2019 року суд визнав недостовірною інформацію про те, що прокуратура порушила, а СБУ буде розслідувати справу щодо Портнова за статтею державна зрада.
- 19 травня 2019 року екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив про повернення в Україну.
- Після цього він почав подавати до Державного бюро розслідувань заяви зі звинуваченнями п’ятого президента України Петра Порошенка у скоєнні злочинів.
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