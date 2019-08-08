Разумков каже, що у Зеленського немає посади для Портнова

Джерело: інтерв’ю Дмитра Разумкова "BBC News Україна"

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков розповів, що в офісі Володимира Зеленського не обговорювали пропозицію надати посаду заступнику глави адміністрації президента часів Януковича Андрію Портнову.

Пряма мова: "Я особисто з Портновим не знайомий, у мене ніколи не було можливості з ним поспілкуватися. Наскільки мені відомо, такі пропозиції (щодо посади Портнову у виконавчій владі – ред.) ані від партії, ані від Офісу президента сьогодні не звучали. Тому коментувати, що можливо в майбутньому, некоректно".

Деталі: Разумкову також натякнули, що за кілька днів до подання законопроекту президента Зеленського про люстрацію, практично ідентичне бачення люстрації оприлюднив Портнов.

Однак Разумков відповів, що це питання до Портнова і він не може цього коментувати.

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