Новини 8 серпня: підозри у справі "Роттердам+", ініціативи Зеленського

У справі "Роттердам+" оголосили підозру екс-голові НКРЕКП, Зеленський вирішив повернути казино — новини, які були актуальні 8 серпня.

Про "Роттердам+"

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру 6 особам, зокрема колишньому голові та члену НКРЕКП, у так званій справі "Ротердам+". Їх зловживання завдали державі понад 18 мільярдів 868 мільйонів гривень збитків.

Пізніше детективи НАБУ та прокурори САП заявили, що не знайшли документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло по морю з Роттердама в заявлених обсягах.

Про ініціативи Зеленського

Президент Володимир Зеленський має намір відновити роботу казино в Україні. "Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в 5-зіркових готелях, що буде стимулювати розвиток туристичного кластеру регіону біля Чорного моря. Тут також ми хочемо зростати разом, тому хочемо бачити у турецькому бізнесі не конкурентів, а партнерів. Давайте разом розвивати туристичний бренд Чорного моря у світі", – заявив президент, виступаючи на українсько-турецькому бізнес-форумі у Стамбулі.

Також Зеленський заявив, що цього року буде проведена земельна реформа, яка "вже наступного року дозволить створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів, що є однією з найкращих у світі за своєю якістю".

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Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає більше 15 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

Про інші важливі новини

У посольстві Сполучених Штатів висловили підтримку діям президента України Володимира Зеленського та Збройних сил України після провокації бойовиків на Донбасі, в результаті якої загинуло 4 військових.

У Стамбулі на Фанарі відбулася зустріч Зеленського зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Вони спілкувались у вузькому колі, і у розширеному форматі за участі делегацій без журналістів. Також Зеленський та Варфоломій мали святковий обід, який тривав понад годину.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав перше засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів на 9 серпня.

По обіді 8 серпня столицю та область накрили злива з грозою та град, у результаті чого дороги перетворилися на річки, а підземні пішохідні переходи затопило. Сильний вітер повалив низку дерев, пошкоджено автомобілі.

Суд надав Національній поліції право доступу до речей і документів структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації з можливістю вилучення їх оригіналів. Все через вартість будівництва ділянки Великої Окружної дороги довжиною 1,8 км, яка зросла з майже 326 млн гривень до більш ніж 1,1 млрд.