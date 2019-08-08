День у зоні ООС: 5 ворожих обстрілів, без втрат
Джерело: прес-центр Об’єднаних сил у Facebook
Упродовж доби 8 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню.
Деталі: ворог обстрілював позиції підрозділів ОС з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
Факти вогню зафіксовано поблизу населених пунктів Богданівка, Водяне, Новотроїцьке та Верхньоторецьке.
Втрат внаслідок ворожих обстрілів у складі підрозділів Об’єднаних сил не було.
Нагадаємо:
- У середу бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню.
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