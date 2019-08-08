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День у зоні ООС: 5 ворожих обстрілів, без втрат

Четвер, 8 серпня 2019, 21:26

Джерело: прес-центр Об’єднаних сил у Facebook

Упродовж доби 8 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Деталі: ворог обстрілював позиції підрозділів ОС з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Факти вогню зафіксовано поблизу населених пунктів Богданівка, Водяне, Новотроїцьке та Верхньоторецьке.

Втрат внаслідок ворожих обстрілів у складі підрозділів Об’єднаних сил не було.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: ООСДонбас
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