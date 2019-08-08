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"Зоря" та "Маріуполь" розпочали з нічиїх 3 раунд кваліфікації Ліги Європи

Четвер, 8 серпня 2019, 22:38

Луганська "Зоря" та ФК "Маріуполь" добилися нічийних результатів у перших матчах 3 раунду кваліфікації Ліги Європи.

Поєдинки пройшли у четвер, 8 серпня.

"Маріуполь" в Одесі вистояв у матчі з голландським АЗ, завдячуючи лише чудовій грі свого воротаря Рустама Худжамова. Щонайменше двічі рятував Худжамов "Маріуполь" у першому таймі та разів зі п`ять у заключній 45-хвилинці.

Маріупольці за весь матч не створили біля воріт АЗ жодного реального гольового моменту. За 90 хвилин в українського клубу було лише чотири удари, один з яких у площину воріт. Голландці 18 разів били по воротах Худжамова, з них сім ударів було в площину воріт.

Матч-відповідь пройде за тиждень в Нідерландах.

Зуміла відстояти позитивний результат у Софії луганська "Зоря" у поєдинку з місцевим ЦСКА. Матч завершився з нічийним рахунком 1:1. Болгарська команда першою відрила рахунок у грі. На 13-й хвилині Евандро ла Сілва переправив м`яча у ворота після прострілу з флангу.

На першій доданій хвилині до першого тайму луганська команда зрівнює рахунок. Головний арбітр матчу призначив пенальті у ворота ЦСКА за гру рукою. З 11 метрів Владлен Юрченко переграв воротаря господарів - 1:1.

У другому таймі у "Зорі" було кілька нагод, щоб вирвати перемогу. З вигідних позицій пробивали Дмитро Іванісеня та Пилип Будківський.

Гра у відповідь пройде за тиждень у Запоріжжі, і в "Зорі" є непогані шанси, щоб пройти до фінального раунду кваліфікації Ліги Європи.

Микола Аврамчук, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футболспорт
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