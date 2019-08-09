Американський військовий корабель увійшов у Чорне море
Есмінець Військово-морських сил США USS Porter пройшов у Чорне море через Босфорську протоку.
Про це йдеться в повідомленні 6-го флоту США в Твіттері.
"Есмінець Porter DDG78 почав перехід в Чорне море. Це вже в шостий раз у 2019 році, коли там буде знаходиться корабель ВМФ США", – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що присутність військових кораблів необхідно для зміцнення безпеки в регіоні.
BREAKING: #USSPorter #DDG78 started their transit into the #BlackSea. This marks the 6th time in 2019 that a #USNavy ship will be there. These deployments "...maintain the strong relationships that are necessary for regional stability." - VADM Franchettihttps://t.co/HGCTJGPkMS pic.twitter.com/KTn2O6MkIj— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) August 8, 2019
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