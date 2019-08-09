Американський військовий корабель увійшов у Чорне море

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П'ятниця, 9 серпня 2019, 02:44

Есмінець Військово-морських сил США USS Porter пройшов у Чорне море через Босфорську протоку.

Про це йдеться в повідомленні 6-го флоту США в Твіттері.

"Есмінець Porter DDG78 почав перехід в Чорне море. Це вже в шостий раз у 2019 році, коли там буде знаходиться корабель ВМФ США", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що присутність військових кораблів необхідно для зміцнення безпеки в регіоні.


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Теми: Чорне море США


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