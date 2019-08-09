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У Росії заявили, що США будуть втручатися у їхні вибори

П'ятниця, 9 серпня 2019, 04:42

Голова тимчасової комісії Ради Федерації по захисту державного суверенітету і запобіганню втручання у внутрішні справи РФ Андрій Клімов заявив, що виборча кампанія в Росії буде проходити не без впливу США.

Про це в четвер заявив Андрій Клімов, повідомляє ТАРС.

"На засіданні комісії 30 травня було розглянуте питання про наміри втручання США і їх партнерів в російську політичну систему напередодні єдиного дня голосування 8 вересня 2019 року. Тоді нами був зроблений висновок про те, що США і їх зарубіжні прихильники спробують скористатися черговими виборами в нашій країні ", - повідомив голова Ради Федерації.

"На жаль, наші висновки про очікувані провокації, які будуть проходити при зовнішньої підтримки, підтвердилися", - сказав Клімов, зазначивши, що однією з цілей втручання є вибори в Мосміськдуму.

Чиновник також згадав про "DDoS-атаках, "які обчислюються мільярдами, по відношенню до нашої чутливої ​​системі, пов'язаної з безпекою держави, більше половини цих атак ведеться з території США", - додав Клімов.

Нагадаємо:

  • У Москві 27 липня відбувся масовий мітинг проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Поліція застосувала проти мітингарів кийки. Більше 1 тисячі осіб були затримані.
  • Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
  • Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".

Теми: Росіявибори
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