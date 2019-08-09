У Росії заявили, що США будуть втручатися у їхні вибори
Голова тимчасової комісії Ради Федерації по захисту державного суверенітету і запобіганню втручання у внутрішні справи РФ Андрій Клімов заявив, що виборча кампанія в Росії буде проходити не без впливу США.
Про це в четвер заявив Андрій Клімов, повідомляє ТАРС.
"На засіданні комісії 30 травня було розглянуте питання про наміри втручання США і їх партнерів в російську політичну систему напередодні єдиного дня голосування 8 вересня 2019 року. Тоді нами був зроблений висновок про те, що США і їх зарубіжні прихильники спробують скористатися черговими виборами в нашій країні ", - повідомив голова Ради Федерації.
"На жаль, наші висновки про очікувані провокації, які будуть проходити при зовнішньої підтримки, підтвердилися", - сказав Клімов, зазначивши, що однією з цілей втручання є вибори в Мосміськдуму.
Чиновник також згадав про "DDoS-атаках, "які обчислюються мільярдами, по відношенню до нашої чутливої системі, пов'язаної з безпекою держави, більше половини цих атак ведеться з території США", - додав Клімов.
Нагадаємо:
- У Москві 27 липня відбувся масовий мітинг проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Поліція застосувала проти мітингарів кийки. Більше 1 тисячі осіб були затримані.
- Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
- Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".