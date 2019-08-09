Банки США передали Конгресу документи про зв'язки Трампа з громадянами РФ

Великі американські банки передали комітетам Конгресу США тисячі сторінок документів, що стосуються росіян, які могли вести справи із президентом США Дональдом Трампом, його родиною або компаніями.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

"Відомості Конгресу, зокрема, передали Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley і Wells Fargo. Німецький Deutsche Bank, основний банк Трампа, передав електронні листи, кредитні угоди та інші документи, пов'язані з Організацією Трампа, в офіс генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс у відповідь на громадянську повістку, спрямовану раніше в цьому році", - йдеться у повідомленні.

У квітні 2019 року два комітети Палати представників США, контрольовані демократами, запросили у банків інформацію про фінанси 45-го президента США Дональда Трампа. Керівник комітету з розвідки Адам Шифф повідомив, що його цікавить, чи намагалися іноземні держави, включаючи Росію, вплинути на Трампа, його сім'ю або оточення.