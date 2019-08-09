ООС: 9 обстрілів, без втрат

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П'ятниця, 9 серпня 2019, 07:36

Збройні формування Російської Федерації та її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про ситуацію станом на 7 годину 9 серпня повідомив штаб ООС

Ворог обстрілював позиції підрозділів української армії з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції ЗСУ обстріляні 1 раз.

"За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.Від початку поточної доби противник 1 раз обстріляв позиції ЗСУ",- звітує військовий.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - запевнили у штабі.

Нагадаємо:

  • У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

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Теми: ООС Донбас


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