ООС: 9 обстрілів, без втрат

Збройні формування Російської Федерації та її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про ситуацію станом на 7 годину 9 серпня повідомив штаб ООС.

Ворог обстрілював позиції підрозділів української армії з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції ЗСУ обстріляні 1 раз.

"За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.Від початку поточної доби противник 1 раз обстріляв позиції ЗСУ",- звітує військовий.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - запевнили у штабі.

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