США і Україна запустили спільний ядерний проект
Джерело: Посольство України в США
Україна і США розпочали у Вашингтоні проект співробітництва з освіти та досліджень у галузі сучасної ядерної науки та інженерії.
Повідомлення посольства: "В рамках заходу посольство презентувало виставку "50 винаходів, які Україна подарувала світу", яку можна оглянути в Університеті Джорджа Вашингтона."
Деталі: Відкривав конференцію посол України в США Валерій Чалий. Він наголосив на важливості розвитку українсько-американських відносин у ядерній сфері, зокрема "у обміні знаннями та технологіями для безпечного та ефективного використання мирного атому".
За словами Чалого, Україна має великий потенціал та потужних спеціалістів у ядерній сфері.
Нагадаємо:
- 19 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення низки надзвичайних і повноважних послів України.
- Серед звільнених – посол України в США Валерій Чалий. Він був призначений на посаду колишнім президентом Петром Порошенком у 2015 році.
- 2 серпня Росія і США офіційно підтвердили, що договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) припинив діяти.
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