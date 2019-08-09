Двоє столичних прокурорів погоріли на хабарі

Джерело: Національна поліція

У Києві поліція викрила у хабарництві прокурорів, які вимагали п’ять тисяч доларів з директора мережі автозаправних станцій.

Деталі: Слідство встановило, що за зазначену суму хабаря фігуранти обіцяли не притягувати останнього до кримінальної відповідальності та не втручатися у господарську діяльність АЗС.

8 серпня двох прокурорів Київської місцевої прокуратури №2 та посередника затримали безпосередньо під час одержання хабара.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину передбаченого 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.