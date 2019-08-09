Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Двоє столичних прокурорів погоріли на хабарі

П'ятниця, 9 серпня 2019, 10:53

Джерело: Національна поліція

У Києві поліція викрила у хабарництві прокурорів, які вимагали п’ять тисяч доларів з директора мережі автозаправних станцій.

Деталі: Слідство встановило, що за зазначену суму хабаря фігуранти обіцяли не притягувати останнього до кримінальної відповідальності та не втручатися у господарську діяльність АЗС.

8 серпня двох прокурорів Київської місцевої прокуратури №2 та посередника затримали безпосередньо під час одержання хабара.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину передбаченого 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

 
 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратураполіціяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
прокуратура
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Останні новини
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
Усі новини...
Реклама: