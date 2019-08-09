Двоє столичних прокурорів погоріли на хабарі
Джерело: Національна поліція
У Києві поліція викрила у хабарництві прокурорів, які вимагали п’ять тисяч доларів з директора мережі автозаправних станцій.
Деталі: Слідство встановило, що за зазначену суму хабаря фігуранти обіцяли не притягувати останнього до кримінальної відповідальності та не втручатися у господарську діяльність АЗС.
8 серпня двох прокурорів Київської місцевої прокуратури №2 та посередника затримали безпосередньо під час одержання хабара.
Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину передбаченого 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.
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