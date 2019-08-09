Двоє столичних прокурорів погоріли на хабарі

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П'ятниця, 9 серпня 2019, 10:53

Джерело: Національна поліція

У Києві поліція викрила у хабарництві прокурорів, які вимагали п’ять тисяч доларів з директора мережі автозаправних станцій.

Деталі: Слідство встановило, що за зазначену суму хабаря фігуранти обіцяли не притягувати останнього до кримінальної відповідальності та не втручатися у господарську діяльність АЗС.

8 серпня двох прокурорів Київської місцевої прокуратури №2 та посередника затримали безпосередньо під час одержання хабара.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину передбаченого 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

 
 

Українська правда

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Теми: прокуратура поліція Київ


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