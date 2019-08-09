МЗС назвало 3 країни-лідери з оформлення електронних віз в Україну
Із січня по липень 2019 року найбільше українські електронні візи оформлювали громадяни Китаю, Австралії та Саудівської Аравії.
Про це повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць у Twitter, передає "Європейська правда".
"Пишаємося в МЗС України підсумками оформлення електронних віз до України за січень-липень 2019 року, якими користуються іноземці з 52 держав", – написав він.
"Цьому зручному новітньому механізму лише дещо понад рік, але цифри красномовно свідчать про його ефективність", – зазначив Заяць.
За інформацією, яку він оприлюднив, у 2019 році МЗС централізовано оформив понад 20 тисяч електронних віз іноземцям.
Найактивнішими користувачами сучасної веб-платформи МЗС еВіза стали громадяни Китаю (12 125), Австралії (2 368) та Саудівської Аравії (1 787).
Найчастіше оформлюють українські електронні візи з метою туризму (16 839), ділових поїздок (2 355) та приватних подорожей (618).
Наймолодшому апліканту на е-Візу було 2 місяці, найстаршому – 96 роки.
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