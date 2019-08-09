Зеленський змінив склад Національної інвестради

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П'ятниця, 9 серпня 2019, 12:51

Джерело: указ президента №588 від 9 серпня

Президент Володимир Зеленський своїм указом вніс зміни у склад Національної інвестиційної ради, затвердивши в ньому двох заступників керівника Офісу президента.

Текст указу: "Затвердити у персональному складі Національної інвестиційної ради таких осіб: Олексій Гончарук – заступник керівника Офісу президента, Вадим Пристайко – заступник керівника Офісу президента".

Деталі: Також Зеленський ввів до персонального складу Націнвестради головного виконавчого директора корпорації "Citigroup Inc." (США) по роботі з країнами Європи, Близького Сходу та Африки Девіда Лівінгстона, голову правління та виконавчого директора компанії "Rakuten Inc." (Японія) Хіроші Mікітані та старшого віце-президента, фінансового директора компанії "General Electric" (США) Джеймі Міллєра.

Також президент вивів зі складу Націнвестради Джеймса Коулза.

Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

Передісторія:

  • 24 червня Зеленський призначив блогера, IT-підприємця та четвертого номера партії "Слуга народу" Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради.
  • 26 червня прес-служба президента повідомила, що Зеленський запросив до складу Національної інвестиційної ради власника Viber Хіроші Мікітані.

Українська правда

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Теми: Зеленський інвестиції


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