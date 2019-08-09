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Зеленський нарікає, що фейкових сторінок Офісу президента побільшало

П'ятниця, 9 серпня 2019, 13:09

Джерело: пост президента у Facebook

Президент Володимир Зеленський каже, що в мережі побільшало фейкових сторінок Офісу президента, але запевняє, що з цим явищем борються.

Пряма мова: "У нашої прес-служби дедалі частіше запитують – які сторінки Офісу президента є офіційними, а які – фейковими. Заплутатися й справді нескладно, адже фейкових значно побільшало. Ми з цим боремося".

Деталі: Як саме борються з несправжніми сторінками ОПУ, глава держави не уточнює. Зеленський нагадує, що офіційних сторінок Офісу президента у соцмережах наразі є три: у Facebook, Twitter (верифіковані) і Telegram.

Чому це важливо: В Офісі президента зазначали, що комунікують із суспільством не за посередництва засобів масової інформації, а напряму, в тому числі за допомогою соціальних мереж.

Українська правда
Теми: ЗеленськийсоцмережіЗМІ
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