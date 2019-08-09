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Родина екс-шефа одеської поліції заробила втричі менше, ніж коштує її майно – ЗМІ

П'ятниця, 9 серпня 2019, 14:32

Джерело: "Слідство.Інфо"

Родина екс-начальника Одеської поліції Дмитра Головіна, підозрюваного у привласненні речових доказів, володіє майном приблизно на 29 мільйонів гривень, хоча її заробіток за останні 20 років склав лише 9,3 мільйона гривень

Деталі: Дмитро Головін понад 20 років працював в органах Міністерства внутрішніх справ.

За даними офіційного слідства, за цей час генерал Головін заробив близько 3 мільйонів гривень. Протягом цього ж періоду його дружина Анастасія отримала ще 5,5 мільйона гривень доходів. 

Сам генерал має досить скромну декларацію: на нього записана лише частина квартири в одеській новобудові, будинок на окупованій Луганщині й спільна з дружиною квартира в окупованому Криму. 

Водночас Анастасія Головіна володіє будинком в Одесі, ще однією квартирою в окупованому Криму й двома земельними ділянками на Одещині. А рік тому придбала квартиру в новому житловому комплексі в самому центрі історичної Одеси, на вулиці Великій Арнаутській. 

На сестру генеральської дружини Оксану Слепцову записані чотири квартири в новобудовах Києва та ще одна в Одесі. Однак за останні двадцять років Слепцова отримала лише 229 тисяч гривень доходів, тобто менше ніж по 12 тисяч гривень на рік. 

Восени минулого року журналісти з’ясували, що Дмитро Головін живе в таунхаусі в житловому комплексі "Золотий бугаз" на березі Чорного моря. Спершу він приховував цю нерухомість і лише після публікації розслідування вказав, що апартаменти записані на дідуся його дружини. Згідно з офіційними даними, які озвучили прокурори в суді, дідусь за останні двадцять років отримав загалом 21 тисячу гривень, тобто близько тисячі гривень на рік. 

За підрахунками журналістів, орієнтовна ринкова вартість усієї нерухомості генеральської родини сягає приблизно 29 мільйонів гривень. 

Що було раніше: За даними Нацагентства з питань запобігання корупції, Головін у 2017 році не задекларував майно на суму понад 800 тисяч гривень.

Передісторія:

  • Головін працював в органах внутрішніх справ з листопада 1996 року. 9 вересня 2016 року він очолив Головне управління Нацполіції Одеської області, а 23 квітня 2019 року подав у відставку.
  • У вересні 2018 року журналісти опублікували розслідування про статки родини Головіна. Так, 86-річний дідусь з Луганщини дружини Головіна придбав елітні апартаменти на березі моря, вартістю майже три мільйони гривень, якими користується сам поліцейський.
  • Апартаменти 85 кв.м. розташовані на узбережжі Чорного моря у котеджному містечку "Золотий бугаз" в Одеській області, де є особиста охорона і приватний пляж.
  • Інший будинок у 170 квадратів в Одесі, яким користується очільник поліції області, офіційно належить старшій сестрі дружини генерала – Оксані Слєпцовій. Жінка не живе в Одесі, а це майно Головін вказав у декларації.
  • Правоохоронці затримали Головіна 25 липня за підозрою у розкраданні в особливо великих розмірах. 26 липня Солом’янський суд Києва відправив його під домашній арешт.
  • Йдеться про партію тютюнової продукції обсягом 7 морських контейнерів. Ринкова вартість – приблизно 50 мільйонів гривень.
  • Слідство вважає, що до злочинної схеми Головіна залучив його заступник Костянтин Гейко, якого також затримали.

Теми: Одесаполіція
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