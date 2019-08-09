Новини 9 серпня: засідання нової Ради, комітети у парламенті

Перше засідання нової Ради відбудеться 29 серпня, "Слуга народу" пропонує зменшити кількість комітетів у парламенті — новини, які були актуальні 9 серпня.

Про засідання Ради

Перше урочисте засідання Верховної Ради 9 скликання відбудеться 29 серпня. Рішення було прийняте більшістю присутніх на засіданні підготовчої групи з числа новообраних депутатів 9 серпня.

Про комітети та посади

Партія "Слуга народу" пропонує зменшити кількість парламентських комітетів із 27-ми до 22-х.

Також у партії заявили, що готові віддати опозиції три посади. Опозиціонер може стати заступником голови парламенту. Також представники інших партій можуть очолити комісію з приватизації та новий комітет з прав людини та реінтеграції, в який "Слуга народу" пропонує трансформувати комітет з прав людини.

Разом з тим у "Слузі народу" не хочуть поступатися керівним місцем у комітеті нацбезпеки командувачу десантно-штурмових військ ЗСУ Михайлу Забродському.

Раніше у "Голосі" запропонували призначити кількох своїх депутатів очільниками деяких важливих напрямків роботи нової Верховної Ради.

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