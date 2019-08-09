Стрілець із Ель-Пасо зізнався, що "цілився" у мексиканців

Джерело: AP News із посиланням на поліцію, "Голос Америки"

Чоловік, якого звинувачують у масовій стрілянині в торговому центрі Ель-Пасо, штат Техас, зізнався, що переслідував мексиканців.

Деталі: Поліція затримала 21-річного Патріка Крусіуса в автомобілі, зупиненому незадовго після інциденту 3 серпня.

Він вийшов із машини з піднятими руками та сказав: "Я той самий стрілець". Пізніше зізнався офіцерам, що його головною мішенню були мексиканці.

Під час стрілянини у "Волмарті" вбито 22 людини, близько двох десятків отримали поранення. У багатьох – латинські прізвища, вісім із них були громадянами Мексики.

Після інциденту численні мешканці Ель-Пасо, протестувальники та демократи звинуватили Трампа в розпалюванні політичної та расової ворожнечі по всій країні.

У п’ятницю, 9 серпня, президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що законодавці США ведуть переговори про обов'язкову перевірку охочих придбати вогнепальну зброю.

Пряма мова Трампа: "Відбувається серйозна дискусія між лідерами Палати представників та Сенату США щодо серйозних перевірок анкетних даних охочих придбати вогнепальну зброю.

Я також спілкуюся з Національною асоціацією власників вогнепальної зброї, щоб їхні погляди були повністю представлені та розглядалися з повагою.

Вогнепальна зброя не має потрапляти до рук психічно хворих, божевільних людей…"

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