Стрілець із Ель-Пасо зізнався, що "цілився" у мексиканців
Джерело: AP News із посиланням на поліцію, "Голос Америки"
Чоловік, якого звинувачують у масовій стрілянині в торговому центрі Ель-Пасо, штат Техас, зізнався, що переслідував мексиканців.
Деталі: Поліція затримала 21-річного Патріка Крусіуса в автомобілі, зупиненому незадовго після інциденту 3 серпня.
Він вийшов із машини з піднятими руками та сказав: "Я той самий стрілець". Пізніше зізнався офіцерам, що його головною мішенню були мексиканці.
Під час стрілянини у "Волмарті" вбито 22 людини, близько двох десятків отримали поранення. У багатьох – латинські прізвища, вісім із них були громадянами Мексики.
Після інциденту численні мешканці Ель-Пасо, протестувальники та демократи звинуватили Трампа в розпалюванні політичної та расової ворожнечі по всій країні.
У п’ятницю, 9 серпня, президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що законодавці США ведуть переговори про обов'язкову перевірку охочих придбати вогнепальну зброю.
Пряма мова Трампа: "Відбувається серйозна дискусія між лідерами Палати представників та Сенату США щодо серйозних перевірок анкетних даних охочих придбати вогнепальну зброю.
Я також спілкуюся з Національною асоціацією власників вогнепальної зброї, щоб їхні погляди були повністю представлені та розглядалися з повагою.
Вогнепальна зброя не має потрапляти до рук психічно хворих, божевільних людей…"
Передісторія:
- Масова стрілянина в Ель-Пасо сталася 3 серпня. Терорист опублікував у мережі маніфест, у якому виправдовував свої дії необхідністю боротьби з мігрантами.
- Водночас, за словами адвоката сім'ї затриманого, родичі ніколи не чули, щоб він користувався расистськими чи антиіммігрантськими висловлюваннями, якими сповнений маніфест.
- Того ж дня, внаслідок стрілянини в Дейтоні, штат Огайо, загинули дев'ять осіб, не менше 16 отримали поранення.