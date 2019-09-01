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Китай дорікає ЄС і США за втручання в протести

Неділя, 1 вересня 2019, 03:28
Китай дорікає ЄС і США за втручання в протести

Китай звинуватив деяких американських і європейських політиків у втручанні в його внутрішні справи після того, як вони прокоментували демонстрації в Гонконзі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Американський сенатор Чак Шумер заявив, що затримання є ознакою "слабкості і страху" і що Комуністична партія Китаю порушила свою обіцянку народу Гонконгу.

Представниця ЄС Федеріка Могеріні також заявила, що події в Гонконзі надзвичайно тривожні, і влада повинна поважати свободи і права людей на мирні демонстрації.

"У той момент, коли Гонконг знаходиться над прірвою, для деяких політиків в ЄС зовсім неправильно плутати чорно з білим і не засуджувати насильницькі і незаконні дії екстремістів".

Раніше МЗС Китаю назвав демонстрантів злочинцями і екстремістами і заявив, що їх підтримка рівносильна "схваленню і виправданню беззаконних і насильницьких дій"



"Українська правда" у Threads

Теми: КитайСШАЄС
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