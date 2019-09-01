Стрільба в США: щонайменше п’ятеро загиблих, 21 поранений
В результаті стрілянини в Мідленді і Одесі, штат Техас, загинули щонайменше п’ятеро осіб, ще 21 — отримали поранення.
Про це заявляє начальник поліції, повідомляє CNN.
Як розповів представник поліції, стрілянина почалася, коли співробітник Департаменту громадської безпеки спробував зупинити золоту Honda.
"Коли машина зупинилася, водій застрелив офіцера", — сказав начальник поліції.
Далі стрілок поїхав на захід міста, застреливши по дорозі кілька людей. Там підозрюваний залишив свій автомобіль і вкрав поштову вантажівку, і продовжив стріляти.
Звідти підозрюваний поїхав на схід в бік кінотеатру Cinergy, де сталася перестрілка з поліцією, в ході якої "стрілок був смертельно поранений".
За даними правоохоронців, стрілок був один. Ним виявився 30-річний чоловік. Про його мотиви поки нічого невідомо.
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