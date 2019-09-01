Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стрілянина в США: щонайменше п’ятеро загиблих, 21 поранений

Неділя, 1 вересня 2019, 05:30

В результаті стрілянини в Мідленді і Одесі, штат Техас, загинули щонайменше п’ятеро осіб, ще 21 — отримали поранення.

Про це заявляє начальник поліції, повідомляє CNN.

Як розповів представник поліції, стрілянина почалася, коли співробітник Департаменту громадської безпеки спробував зупинити золоту Honda.

"Коли машина зупинилася, водій застрелив офіцера", — сказав начальник поліції.

Далі стрілок поїхав на захід міста, застреливши по дорозі кілька людей. Там підозрюваний залишив свій автомобіль і вкрав поштову вантажівку, і продовжив стріляти.

Звідти підозрюваний поїхав на схід в бік кінотеатру Cinergy, де сталася перестрілка з поліцією, в ході якої "стрілок був смертельно поранений".

За даними правоохоронців, стрілок був один. Ним виявився 30-річний чоловік. Про його мотиви поки нічого невідомо.


Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
США
Україна отримала касетні боєприпаси від США – Тарнавський
Регулятор США оскаржує рішення суду, яке дозволяє Microsoft придбати Activision Blizzard
США не поспішають продавати F-16 Туреччині
Останні новини
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
Усі новини...
Реклама: