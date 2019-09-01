Стрільба в США: щонайменше п’ятеро загиблих, 21 поранений

1 перегляд
Неділя, 1 вересня 2019, 05:30

В результаті стрілянини в Мідленді і Одесі, штат Техас, загинули щонайменше п’ятеро осіб, ще 21 — отримали поранення.

Про це заявляє начальник поліції, повідомляє CNN.

Як розповів представник поліції, стрілянина почалася, коли співробітник Департаменту громадської безпеки спробував зупинити золоту Honda.

"Коли машина зупинилася, водій застрелив офіцера", — сказав начальник поліції.

Далі стрілок поїхав на захід міста, застреливши по дорозі кілька людей. Там підозрюваний залишив свій автомобіль і вкрав поштову вантажівку, і продовжив стріляти.

Звідти підозрюваний поїхав на схід в бік кінотеатру Cinergy, де сталася перестрілка з поліцією, в ході якої "стрілок був смертельно поранений".

За даними правоохоронців, стрілок був один. Ним виявився 30-річний чоловік. Про його мотиви поки нічого невідомо.


Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Китай дорікає ЄС і США за втручання в протести 1 вересня 2019, 03:28
Зеленський про візит до США: Не будемо стояти з протягнутою рукою 31 серпня 2019, 23:09
Україна, Польща і США підписали газову угоду: мета - знизити залежність від РФ 31 серпня 2019, 19:53
Усі новини
Головні новини
Ердоган: Анкара не буде відмовлятися від членства в НАТО
Ломаченко переміг Кемпбелла і здобув ще один чемпіонський пояс
Зеленський про обіцяні "посадки": Восени... все почнеться
Президент розповів про розмови з Путіним: у МЗС не хотіли допустити
Усі новини
їжа

Фета, моцарела та ще 7 корисних типів сирів

Освіта

"Закон Янте". 9 особливостей школи в Данії

психологія

Самооцінка, її адекватність та способи підняття