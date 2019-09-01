В результаті стрілянини в Мідленді і Одесі, штат Техас, загинули щонайменше п’ятеро осіб, ще 21 — отримали поранення.

Про це заявляє начальник поліції, повідомляє CNN.

Як розповів представник поліції, стрілянина почалася, коли співробітник Департаменту громадської безпеки спробував зупинити золоту Honda.

"Коли машина зупинилася, водій застрелив офіцера", — сказав начальник поліції.

Далі стрілок поїхав на захід міста, застреливши по дорозі кілька людей. Там підозрюваний залишив свій автомобіль і вкрав поштову вантажівку, і продовжив стріляти.

Звідти підозрюваний поїхав на схід в бік кінотеатру Cinergy, де сталася перестрілка з поліцією, в ході якої "стрілок був смертельно поранений".

За даними правоохоронців, стрілок був один. Ним виявився 30-річний чоловік. Про його мотиви поки нічого невідомо.





