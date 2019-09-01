ООС: 20 обстрілів, бойовики застосовували міномет калібру 82 мм та 120 мм

2458 переглядів
Неділя, 1 вересня 2019, 07:26

У суботу в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики порушили режим припинення вогню 20 разів. 

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстріли позицій Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - 9 обстріли.

В наслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення середнього ступеня важкості.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ООС: Бойовики ведуть обстріли із забороненої "Мінськом" зброї 31 серпня 2019, 20:03
Бойовики запросили "тишу" і накрили вогнем підрозділи ООС: є поранений 31 серпня 2019, 17:45
З’явилося ім’я та фото морпіха, якого застрелили бойовики біля Водяного 30 серпня 2019, 15:29
Усі новини
Головні новини
Дуда нагадав про агресію РФ проти України та Грузії: Європа має рішуче реагувати
У Херсоні горіла 5-поверхівка: є загиблі
ООС: 20 обстрілів, бойовики застосовували міномет калібру 82 мм та 120 мм
Ердоган: Анкара не буде відмовлятися від членства в НАТО
Усі новини
їжа

Фета, моцарела та ще 7 корисних типів сирів

дослідження

Заміжні матері більше працюють та менше сплять

історія

"Парламент святих". Як Олівер Кромвель "нові обличчя" шукав