ООС: 20 обстрілів, бойовики застосовували міномет калібру 82 мм та 120 мм

У суботу в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики порушили режим припинення вогню 20 разів.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстріли позицій Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - 9 обстріли.



В наслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення середнього ступеня важкості.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".