Катування активістів Майдану: Прокуратура оскаржить виправдання екс-беркутівця
Джерело: коментар керівника групи прокурорів Валерія Смирнова, Громадське
Прокуратура оскаржить рішення Дніпровського райсуду Києва, що виправдав екс-беркутівця Андрія Хандрикіна, обвинуваченого в побитті та катуванні активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо" у січні 2014 року.
Пряма мова Смирнова: Ми однозначно звернемося в апеляцію, де буде професійна колегія суддів, яка — я обґрунтовано сподіваюсь — прийме справедливе рішення.
У нас були конкретні обґрунтовані доводи, які спростовують аргументи захисника Хандрикіна, Валентина Рибіна, про неналежність доказів та недоведення вини обвинуваченого. Проте чомусь суддя не надала нам права спростувати позицію захисту під час дебатів. Наші процесуальні права були порушені, і це також ми будемо вказувати у нашій апеляційній скарзі. На подання апеляції у нас є місяць.
Що було раніше: Дніпровський райсуд Києва 30 серпня виправдав екс-"беркутівця" Андрія Хандрикіна, якого звинувачували у побитті та катуванні активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо" у січні 2014 року.
Передісторія:
- Андрій Хандрикін є працівником харківської поліції.
- Окрім Хандрикіна у цій справі фігурують ще двоє колишніх працівників "Беркуту": Владислав Мастега та Артем Войлоков, які після оголошення їм про підозру втекли до Росії. Їх оголосили у розшук, а провадження, щодо них виділили в окремі і призупинили.
- Хандрикін був єдиним обвинуваченим у справі. Дебати у справі про катування двох активістів почалися у суді ще 4 квітня. Обвинувачення просило позбавити Хандрикіна волі на 8 років.
- За інформацією слідства, 20 січня 2014 року Хандрикін і ще двоє силовиків побили й затримали 23-річного Владислава Цілицького та неповнолітнього Михайла Низкогуза, які разом із іншими протестувальниками вилізли на колонаду стадіону "Динамо" на розі вулиць Грушевського та Паркової у Києві.
- Цілицький отримав струс мозку, гематоми, йому вибили щелепу й зламали ніс. Він згадував, що "били і ловили всіх", а під вартою тримали, "щоб шантажувати інших людей". Владислава тоді звинуватили в опорі правоохоронцям, організації несанкціонованого мітингу та державній зраді.
- 20 січня 2014 року співробітникам спецпідрозділу МВС "Беркут" дозволили застосовувати фізичну силу, спецзасоби та вогнепальну зброю до мітингувальників.
- Окрім затримань і застосування сили до протестувальників і журналістів, того дня міліція роздягла та обстріляла двох чоловіків поблизу із місцем протестів.
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