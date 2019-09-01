Катування активістів Майдану: Прокуратура оскаржить виправдання екс-беркутівця

Джерело: коментар керівника групи прокурорів Валерія Смирнова, Громадське

Прокуратура оскаржить рішення Дніпровського райсуду Києва, що виправдав екс-беркутівця Андрія Хандрикіна, обвинуваченого в побитті та катуванні активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо" у січні 2014 року.

Пряма мова Смирнова: Ми однозначно звернемося в апеляцію, де буде професійна колегія суддів, яка — я обґрунтовано сподіваюсь — прийме справедливе рішення.

У нас були конкретні обґрунтовані доводи, які спростовують аргументи захисника Хандрикіна, Валентина Рибіна, про неналежність доказів та недоведення вини обвинуваченого. Проте чомусь суддя не надала нам права спростувати позицію захисту під час дебатів. Наші процесуальні права були порушені, і це також ми будемо вказувати у нашій апеляційній скарзі. На подання апеляції у нас є місяць.

Що було раніше: Дніпровський райсуд Києва 30 серпня виправдав екс-"беркутівця" Андрія Хандрикіна, якого звинувачували у побитті та катуванні активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо" у січні 2014 року.

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