Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У неділю в центрі Києва буде змінено рух транспорту

Неділя, 1 вересня 2019, 09:49

Джерело: прес-служба КМДА

1 вересня у зв’язку з проведенням веломарафону "Київська Сотка" з початку руху до закінчення заходів на вул. Хрещатик (орієнтовно до 12:30) буде змінено рух транспорту.

 

Деталі: З 09:00 до 17:00 можливе тимчасове призупинення руху автобусів маршрутів № 24, 43, 43К, 62, 114, 118 та тролейбусів маршрутів № 11, 14, 15, 38, 43, 50 за трасою руху веломарафону "Київська Сотка".

 

Рух автобусів маршруту № 24 буде організовано від Національно музею історії України в II світовій війні до вул. Володимирською за діючим маршрутом, далі вул. Володимирська – б-р Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал "Центральний" – вул. Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський проїзд – вул. Михайлівська – вул. Хрещатик, далі за діючою трасою.

Рух автобусів маршруту № 114 від вул. Милославської до вул. Володимирської за діючим маршрутом, далі вул. Володимирська – б-р Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал "Центральний" – вул. Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський проїзд – вул. Михайлівська – вул. Хрещатик, далі за діючою трасою.

Автобуси маршруту № 118 ітимуть в напрямку ст. м. "Політехнічний інститут" від ст. м. "Чернігівська" до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі вул. Павла Скоропадського – вул. Велика Васильківська – б-р Тараса Шевченка далі за діючим маршрутом.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Останні новини
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
Усі новини...
Реклама: