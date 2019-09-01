У неділю в центрі Києва буде змінено рух транспорту

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Неділя, 1 вересня 2019, 09:49

Джерело: прес-служба КМДА

1 вересня у зв’язку з проведенням веломарафону "Київська Сотка" з початку руху до закінчення заходів на вул. Хрещатик (орієнтовно до 12:30) буде змінено рух транспорту.

 

Деталі: З 09:00 до 17:00 можливе тимчасове призупинення руху автобусів маршрутів № 24, 43, 43К, 62, 114, 118 та тролейбусів маршрутів № 11, 14, 15, 38, 43, 50 за трасою руху веломарафону "Київська Сотка".

 

Рух автобусів маршруту № 24 буде організовано від Національно музею історії України в II світовій війні до вул. Володимирською за діючим маршрутом, далі вул. Володимирська – б-р Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал "Центральний" – вул. Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський проїзд – вул. Михайлівська – вул. Хрещатик, далі за діючою трасою.

Рух автобусів маршруту № 114 від вул. Милославської до вул. Володимирської за діючим маршрутом, далі вул. Володимирська – б-р Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал "Центральний" – вул. Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський проїзд – вул. Михайлівська – вул. Хрещатик, далі за діючою трасою.

Автобуси маршруту № 118 ітимуть в напрямку ст. м. "Політехнічний інститут" від ст. м. "Чернігівська" до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі вул. Павла Скоропадського – вул. Велика Васильківська – б-р Тараса Шевченка далі за діючим маршрутом.

Українська правда

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