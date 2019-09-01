Президент у понеділок зустрінеться з керівництвом ВР і Кабміну
Джерело: сайт президента, прес-служба Кабміну
У понеділок відбудеться зустріч президента Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів.
Деталі: Зустріч почнеться о 12:00 в Офісі президента на вулиці Банковій.
Того ж дня о 14 годині відбудеться засідання уряду під головуванням прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
Що було раніше: У четвер, 29 серпня, депутати Верховної Ради 9 скликання склали присягу. Того ж дня було затверджено склад Кабінету міністрів.
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