Президент у понеділок зустрінеться з керівництвом ВР і Кабміну

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Неділя, 1 вересня 2019, 11:36

Джерело: сайт президента, прес-служба Кабміну

У понеділок відбудеться зустріч президента Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів.

Деталі: Зустріч почнеться о 12:00 в Офісі президента на вулиці Банковій.

Того ж дня о 14 годині відбудеться засідання уряду під головуванням прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Що було раніше: У четвер, 29 серпня, депутати Верховної Ради 9 скликання склали присягу. Того ж дня було затверджено склад Кабінету міністрів.

Українська правда

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Теми: Зеленський Верховна Рада Кабінет міністрів


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