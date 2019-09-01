Окупанти зривають заплановані роботи у Станиці Луганській – СЦКК

Джерело: прес-центр ООС із посиланням на Українську сторону СЦКК

31 серпня окупаційна адміністрація відмовила представникам "Укртрансмосту" в доступі до зруйнованої частини мосту в Станиці Луганській, а 1 вересня відмовила в гарантіях безпеки українській стороні для проведення запланованих демонтажних робіт.

Деталі: Через відмову в доступі представники "Укртрансмосту" змушені були покинути ділянку розведення №1, не провівши вивчення ділянки зруйнованого мосту для визначення обсягів проведення подальших відновлювальних робіт.

Окрім того, 1 вересня було заплановано демонтаж, розбирання та вивіз елементів конструкцій зруйнованого мосту, прибирання бар’єрного загородження, вивіз пошкоджених металевих конструкцій, а також прибирання будівельного сміття.

Дослівно заява: Представниками української сторони СЦКК о 09.30-10.15 год. 01.09.2019 року було проведено зустріч з дзеркальними патрулями СММ ОБСЄ, продемонстровано готовність наших розрахунків до проведення робіт з обстеження ділянки місцевості біля мосту, розбирання та розчищення завалів зруйнованої частини мосту.

Через СММ ОБСЄ до НЗФ РФ було доведено нашу готовність до проведення робіт, на що була отримана відмова щодо гарантій безпеки та відмова їх забезпечити, пояснюючи відсутність детального плану відновлювальних робіт.