Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дуда нагадав про агресію РФ проти України та Грузії: Європа має рішуче реагувати

Неділя, 1 вересня 2019, 14:50
Дуда нагадав про агресію РФ проти України та Грузії: Європа має рішуче реагувати

Джерело: Європейська правда з посиланням на онлайн-стенограму виступу президента Польщі Анджея Дуди на Onet.pl, Укрінформ

Президент Польщі Анджей Дуда під час урочистої промови на відзначенні 80-річчя Другої світової війни нагадав про продовження нацистської окупації радянською та порівняв дії СРСР із нинішньою Росією.

Пряма мова: "Можна сказати, що в деякому сенсі Друга світова війна в контексті її політичних наслідків тривала до 1989 року. Для нас вона тривала набагато довше. Як можна говорити про перемогу, коли ти не живеш у справді суверенній країні", - заявив Дуда.

"Грузія у 2008 році, Україна у 2014 році. До цього дня тривають окупація, військовополонені та провокації. Ми маємо бути рішучими. Це наша відповідальність перед суспільствами Європи та світу за те, що ніколи більше не буде збройної агресії".

При цьому Дуда закликав зберегти санкції проти РФ і заявив, що сучасна Європа має рішуче реагувати на агресію одних країн проти інших, адже замирення агресора може призвести до ще гірших наслідків. 

Пряма мова: "Неможливо переходити до нормального порядку денного у світлі таких дій, мають бути санкції, мають бути рішучі кроки, має бути видно, що кожна військова агресія зустріне абсолютно рішучу і міцну відповідь. Це виклики сьогодення, тому я наголошую: business as usual, закривання очей є не рецептом для збереження миру, а простим способом зробити агресорів ще зухвалішими, способом дати дозвіл на чергові атаки". 

Президент Польщі додав, що якби перед війною західний світ активно і рішуче відповідав на агресивні дії Гітлера – аншлюс Австрії, окупацію Чехословаччини, переслідування євреїв у Німеччині, - то драми Другої світової війни, можливо, ніколи б не сталося

Теми: РосіяокупаціяУкраїнаГрузіяПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Росія
Британська розвідка: Росія вирішила вийти із "зернової угоди" ще деякий час тому
Росія додатково замінувала підходи до українських портів – Білий дім
Втрати Росії перевищили уже 240 тисяч військових
Останні новини
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
Усі новини...
Реклама: