Дуда нагадав про агресію РФ проти України та Грузії: Європа має рішуче реагувати

Джерело: Європейська правда з посиланням на онлайн-стенограму виступу президента Польщі Анджея Дуди на Onet.pl, Укрінформ

Президент Польщі Анджей Дуда під час урочистої промови на відзначенні 80-річчя Другої світової війни нагадав про продовження нацистської окупації радянською та порівняв дії СРСР із нинішньою Росією.

Пряма мова: "Можна сказати, що в деякому сенсі Друга світова війна в контексті її політичних наслідків тривала до 1989 року. Для нас вона тривала набагато довше. Як можна говорити про перемогу, коли ти не живеш у справді суверенній країні", - заявив Дуда.

"Грузія у 2008 році, Україна у 2014 році. До цього дня тривають окупація, військовополонені та провокації. Ми маємо бути рішучими. Це наша відповідальність перед суспільствами Європи та світу за те, що ніколи більше не буде збройної агресії".

При цьому Дуда закликав зберегти санкції проти РФ і заявив, що сучасна Європа має рішуче реагувати на агресію одних країн проти інших, адже замирення агресора може призвести до ще гірших наслідків.

Пряма мова: "Неможливо переходити до нормального порядку денного у світлі таких дій, мають бути санкції, мають бути рішучі кроки, має бути видно, що кожна військова агресія зустріне абсолютно рішучу і міцну відповідь. Це виклики сьогодення, тому я наголошую: business as usual, закривання очей є не рецептом для збереження миру, а простим способом зробити агресорів ще зухвалішими, способом дати дозвіл на чергові атаки".

Президент Польщі додав, що якби перед війною західний світ активно і рішуче відповідав на агресивні дії Гітлера – аншлюс Австрії, окупацію Чехословаччини, переслідування євреїв у Німеччині, - то драми Другої світової війни, можливо, ніколи б не сталося