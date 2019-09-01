Свято "першого дзвоника" у школах охоронятимуть СБУ та поліція- ЗМІ

Джерело: речниця СБУ Олена Гітлянська у коментарі Hromadske

Служба безпеки України та поліція охороняють безпеку під час урочистих лінійок у школах 1 і 2 вересня - це планові заходи безпеки, які відбуваються в школах по всій країні.

Деталі: Свято першого дзвоника більшість українських шкіл проводить 1 вересня, а інша частина — 2 вересня. Кожна школа може обирати день початку навчання та його формат самостійно.

"Сьогодні (у неділю - ред.) і завтра у школярів відбудуться урочисті "лінійки". Задля гарантування безпеки у ці дні ми, як і зазвичай, сформували мобільні групи. Єдине нововведення — вперше правоохоронці обох служб працюють спільно", - заявила Гітлянська.