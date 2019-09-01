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Осінь починається: пожежна небезпека, грози і зниження температури

Неділя, 1 вересня 2019, 17:31

Джерело: Укргідрометцентр

З 1 до 4 вересня включно на всій території України, окрім Рівненської області, переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.

Деталі: За прогнозами синоптиків, потенційно небезпечні погодні умови очікуються у північних, західних областях та Криму, "небезпечний" рівень прогнозують у решті регіонів. 

Разом з тим 2 вересня на Прикарпатті, Закарпатті, Волині  та Львівщині очікуються грози, в інших областях - мінлива хмарність, без опадів. 

Вдень температура сягатиме до +31 у центральних, західних та південних областях, до +32 - у Херсонській та Миколаївській області, у північних та східних регіонах до +29 градусів. 

3 вересня грози очікуються у Київській, Житомирській, Вінницькій та усіх західних областях, де спека спаде до +23...+26 градусів. На решті території - без опадів, температурний режим не зміниться. 

Зниження температури очікується 4 вересня: на заході та півночі +21...+23, у центральних областях +22...+24, у решті областей до +29...+31 градусів.  Грози перемістяться з заходу на на північ, у центральні та південні регіони. 

 

 

 

Українська правда
Теми: погода
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