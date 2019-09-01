ЄС відкинув вимоги британського прем'єра по "бекстопу"

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Неділя, 1 вересня 2019, 18:58

Нинішній план уникнення жорсткого кордону на острові Ірландія - є "максимальною гнучкістю", яку може запропонувати ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC, таку заяву зробив провідний учасник переговорів з боку ЄС щодо Brexit Мішель Барньє.

Він відкидає  вимоги британського прем’єра Бориса Джонсона щодо скасування  "бекстопу".

Нагадаємо, напередодні Британія та ЄС домовилися збільшити частоту переговорів про Brexit. До 31 жовтня – запланованого часу виходу Бриттанії з ЄС, вони мають проходити щотижня.

При цьому Борис Джонсон заявив, що підвищення частоти переговорів було частиною його "енергійного і рішучого" підходу до відмови від суперечливого механізму щодо Північної Ірландії – так званого "бекстопа".

"Мене надихнули обговорення з лідерами ЄС протягом останніх тижнів, що є готовність говорити про альтернативи антидемократичного "бекстопу", тепер настав час для обох сторін активізувати темп", - сказав він. 

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Теми: ЄС Brexit


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