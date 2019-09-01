Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Скасувавши візит до Польщі через ураган у США, Трамп поїхав пограти у гольф

Неділя, 1 вересня 2019, 22:05

Джерело: Bloomberg, DW

Президент США Дональд Трамп провів частину суботи, коли мав брати участь у заходах в Польщі з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, за грою у гольф.

Деталі: Скасувавши візит до Польщі через те, що на Штати сунув ураган "Доріан", Трамп відправився у свій приватний гольф-клуб у Північній Вірджинії, регулярно отримуючи оновлену інформацію про шторм під час гри. Також він регулярно публікував твіти у своєму мікроблозі - про ситуацію з ураганом, вибори та судження про телеканал FoxNews.

Повідомляється, що вранці у суботу Трамп відправився до гольф-клубу на вертольоті, заночувавши у заміській президентській резиденції Кемп-Девід на півночі штату Меріленд.

"У резиденцію він повернувся приблизно за 4,5 години і провів післяобідній брифінг про "Доріан", - пише ЗМІ.

Перед поверненням до Вашингтона у неділю, де Трамп провів брифінг щодо ситуації з "Доріаном", президент також заночував у Кемп-Девіді.

У Білому домі заявили, що у поїздці Трампа супроводжував представник Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, який щогодини повідомляв президенту про ситуацію з ураганом.

"Зазвичай Білий дім не підтверджує ігри Трампа у гольф, але іноді публікує імена його партнерів по грі. Президентський прес-пул, якого не було у Кемп-Девіді, більшу частину суботи провів біля гольф-клубу", - пише Bloomberg.

Станом на 1 вересня ураган "Доріан" посилився до найвищої, п'ятої категорії. Шторм насувається на Багамські острови та США, його швидкість сягає близько 260 км/год. 

Трамп у своєму Твіттері заявив, що  ураган "Доріан" "виглядає як один з найбільших в історії" та не виключив, що руйнування перевищать попередні очікування.  Однак користувачі Твіттера нагадали президенту США, що за його каденцію США вже пережили щонайменше три урагани 5-ї категорії - "Irma", "Maria" та "Michael". 

Очікується, що у неділю "Доріан" налетить на декілька островів Абако на Багамах. За прогнозами метеорологів, центр буревію може тривалий час залишатися над Багамами і завдати великої шкоди.  Також очікується, що ураган продовжить рух до східного узбережжя Флориди і може попрямувати на північ до Джорджії та Південної Кароліни.

Влада закликала 400-тисячне населення Багам до евакуації на вищі частини островів.

Теми: ТрампСШАПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Трамп
Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду
Трамп і Десантіс засудили надання касетних боєприпасів Україні
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
Останні новини
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
Усі новини...
Реклама: