Скасувавши візит до Польщі через ураган у США, Трамп поїхав пограти у гольф

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Неділя, 1 вересня 2019, 22:05

Джерело: Bloomberg, DW

Президент США Дональд Трамп провів частину суботи, коли мав брати участь у заходах в Польщі з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, за грою у гольф.

Деталі: Скасувавши візит до Польщі через те, що на Штати сунув ураган "Доріан", Трамп відправився у свій приватний гольф-клуб у Північній Вірджинії, регулярно отримуючи оновлену інформацію про шторм під час гри. Також він регулярно публікував твіти у своєму мікроблозі - про ситуацію з ураганом, вибори та судження про телеканал FoxNews.

Повідомляється, що вранці у суботу Трамп відправився до гольф-клубу на вертольоті, заночувавши у заміській президентській резиденції Кемп-Девід на півночі штату Меріленд.

"У резиденцію він повернувся приблизно за 4,5 години і провів післяобідній брифінг про "Доріан", - пише ЗМІ.

Перед поверненням до Вашингтона у неділю, де Трамп провів брифінг щодо ситуації з "Доріаном", президент також заночував у Кемп-Девіді.

У Білому домі заявили, що у поїздці Трампа супроводжував представник Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, який щогодини повідомляв президенту про ситуацію з ураганом.

"Зазвичай Білий дім не підтверджує ігри Трампа у гольф, але іноді публікує імена його партнерів по грі. Президентський прес-пул, якого не було у Кемп-Девіді, більшу частину суботи провів біля гольф-клубу", - пише Bloomberg.

Станом на 1 вересня ураган "Доріан" посилився до найвищої, п'ятої категорії. Шторм насувається на Багамські острови та США, його швидкість сягає близько 260 км/год. 

Трамп у своєму Твіттері заявив, що  ураган "Доріан" "виглядає як один з найбільших в історії" та не виключив, що руйнування перевищать попередні очікування.  Однак користувачі Твіттера нагадали президенту США, що за його каденцію США вже пережили щонайменше три урагани 5-ї категорії - "Irma", "Maria" та "Michael". 

Очікується, що у неділю "Доріан" налетить на декілька островів Абако на Багамах. За прогнозами метеорологів, центр буревію може тривалий час залишатися над Багамами і завдати великої шкоди.  Також очікується, що ураган продовжить рух до східного узбережжя Флориди і може попрямувати на північ до Джорджії та Південної Кароліни.

Влада закликала 400-тисячне населення Багам до евакуації на вищі частини островів.

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Теми: Трамп США Польща


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